„Ме тепаше со сукало“: Ава Карабатиќ повторно го обвини свршеникот за насилство

Поранешната учесничка во реалити шоу и старлета Ава Карабатиќ повторно го обвини партнерот Лазар за насилство.

Ава изнесе шокантни тврдења на негова сметка, но и на сметка на членовите на неговото семејство.

Таа се огласи во медиумите со сериозни обвинувања.

„Тој ме киднапираше минатиот пат кога избегав од него. Тој ги презеде социјалните мрежи и објавуваше содржини, а не јас. Неговата тетка психички ме малтретираше, а тој ме тепаше по нозете со сукало“, изјави Ава Карабатиќ за телевизијата Hype TV.

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Да потсетиме, ова не е првпат старлетата да го обвини партнерот за насилство. Ава неодамна ѝ ја доставила на јавноста и на надлежните органи целокупната документација за физичкото и психичкото насилство што, според нејзините тврдења, го претрпела во август 2026 година во куќата на својот избраник.

Тогаш во полиција изјавила дека тоа бил петти пат како го пријавува, од кои трипати во полиција, и дека се бори за сопствената безбедност.

Сепак, по тежок период и разделбата, парот одлучи сите непријатни моменти да ги остави во минатото и да се обиде да започне одново.

Па сега итно се огласи нејзината пријателка и откри дека Ава „Преживеала обид за убиство“, откако таа беше пронајдена во Раковица: „Била во несвест и киднапирана“

foto: printscreen/instagram