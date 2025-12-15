„Ме малтретираше, имам последици“: Барбара Бобак проговори за Дарко Лазиќ за прв пат по четири години (видео)

Барбара Бобак речиси четири години молчеше за вистинските причини за раскинувањето со Дарко Лазиќ, а во исто време трпеше и бројни коментари и шпекулации дека влегла во врска само поради неговата популарност.

Иако се обидуваше да ја држи темата настрана и да не навлегува во детали, во еден момент емоциите ја совладаа. Се расплака пред камерите и низ солзи призна дека била злоставувана за време на врската со Дарко.

Разговорот за Дарко во интервју за списанието „Скандал!“ започна со прашања за тоа колку таа знаела за него пред да почнат да се забавуваат.

– Додека не влегов во естрадата, навистина, навистина не бев информирана. Знаев кој е, но не знаев дека тоа добило толку голем замав. Кога го запознав, тој беше шармантен, харизматичен човек кој покажуваше интерес за мене и се однесуваше убаво кон мене. Едноставно така се случи – призна таа.

– Тогаш не беше толку голема медиумска фигура. Знаев за неговата несреќа, за неговите песни… Одев на факултет, навистина не читав весници – објасни таа.

Кога новинарката ја прашала дека по некое време „видела како стојат работите“, Барбара рекла:

– Да, и ја преќинав врската. Кога видов како стојат работите.

На прашањето дали се кае за врската со Дарко Лазиќ од оваа перспектива, Барбара искрено призна.

– Секако… Не беше… Тоа беше врска што остави некои последици врз мене. Засекогаш. Сфатив дека тоа е дел од мојот живот со кој треба да се помирам, но ме прашавте дали се каам и јас реков дека се каам. Го очекував тоа однесување од самиот почеток на врската – нагласи пејачката.

– Нема смисла да одам во крајности и да откривам работи сега, по сто години. Многу сум свесна и свесна за сè што сум доживеала. Ајде да го наречеме тоа стручно дијагноза, тоа е нарцисоидно нарушување, школски пример – рече Барбара.

„Дали те малтретираше тебе?“, беше следното прашање.

– И тоа е една од дефинициите за истото тоа пореметување – рече Барбара.

