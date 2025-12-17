„Мажите ми ја изедоа душата, ниту една не е будала како мене“: Јелена Карлеуша без влакна на јазикот за поранешните партнери

Музичката ѕвезда Јелена Карлеуша гостуваше во емисијата на Огњен Амиџиќ каде покрај кариерата, зборуваше и за мажите со кои беше.

– Кој маж најмногу профитираше од тоа што беше со тебе – ја праша Огњен.

– Секој. Секој имаше 300 проценти, а секој ми ја зеде душата, љубовта, животот, нервите, буквално сè што можеше. Секој профитираше, секој доби она што никој друг не би го дал – рече Јелена.

– Рангирајте ги љубовните вештини на Душко Тошиќ, Бојан Кариќ и Никола Јовановиќ, од најлош до најдобар – прочитајте ја следната „задача“ на водителката.

– Секој маж со кој бев го сакав на посебен начин, не знам како да пресметам. Не спијам со маж кој не „работи“ за мене, не можам да кажам. Јас дури и не би го ставила овој Никола во категоријата. Би го исфрлила од таа категорија, бидејќи се покажа како голем кукавица кога сето ова се случи во политичка смисла, избега. Многу го сакав Бојан, голема предрасуда е што не го сакав затоа што беше дебел. Беше прекрасен кон мене, многу го сакав, но да речеме Душко, со него имам две ќерки и 17 години брак – рекла таа и додаде дека е жена која заслужува многу:

View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša (@blogofdiva)

фото:Instagram printscreen/mega.zvezda.jk