Марјана Станојковска и Ирена Спировска ќе бидат водителки на Охрид фест 2025

Марјана Станојковска ќе биде водителка на Интернационалната вечер на фестивалот Охрид фест- Охридски трубадури, а Ирена Спировска ќе ја води фолк вечерта. Фестивалот започнува со фолк вечерта на 29 август, на сцената на „Долни Сарај“ од 20.30 часот, а Интернационалната вечер е на 30 август од 20.30.

ТВ „Алфа“ ќе врши директен пренос од фестивалот. „Драго ми е што повеќе од десет години го водам овој фестивал и верувам дека и годинава ќе понудиме квалитетна музика и добра забава за сите гости“, вели Марјана Станојковска.