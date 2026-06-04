Марина Висковиќ во возбудливи сцени: Пејачката во „жешка акција“ на трпезариската маса (ВИДЕО)

Марина Висковиќ е решена да се врати на музичката сцена со стил на голема врата. По шестмесечна пауза, пејачката и се враќа на публиката ѝ ја претставува новата песна „Lessie“, за која многумина веќе коментираат дека има препознатлив печат од почетокот на кариерата на Марина. Дека не штедела пари во новиот проект, потврдува и фактот дека видеото го снимила во Дубаи, во луксузната вила на Версаче, која ја изнајмила исклучиво за потребите на снимањето. Цената за изнајмување на оваа ексклузивна зграда достигнува дури 20.000 евра за само еден ден.

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За потребите на снимањето, Марина направи и голема визуелна трансформација. Огнената бринета станала заводлива русокоса, а својата фигура и физички изглед ги довела до совршенство. Кадрите од видеото откриваат беспрекорна фигура на која многу жени можат да ѝ завидат.

„Музичкото видео е снимено во Дубаи бидејќи Марина од самиот почеток имала јасна визија да ја оживее новата песна таму. Ангажирала тим професионалци од Србија, така што секој детаљ бил реализиран на највисоко ниво. Организацијата траеше со недели, особено преговорите околу изнајмувањето на вилата на Версаче, која е многу тешко достапна за вакви проекти. На крајот, упорноста се исплатеше и видеото е снимено во оваа ексклузивна средина, чие еднодневно изнајмување е 20.000 евра“ – открива извор близок до пејачката.

Иако публиката е навикната на нејзините раскошни и продукциски захтевни музички видеа, овој пат Марина сакала фокусот да биде на емоциите, песната и нејзината трансформација. А, песната ја направиле Драган Брајовиќ Браја и Дејан Костиќ.

„Песната „Леси“ е придружена со сценарио кое совршено го отсликува она што Марина го замислила, без излишни детали што би го одвлекле вниманието од самата песна“ – додава изворот.

Посебно внимание на обожавателите привлекоа жешките кадри со маж непознат за јавноста, со кого Марина споделува многу провокативни сцени снимени на кујнската маса.

„„Леси“ е моето враќање кон таа стара Марина. Исто како што се вратив кон себе, се вратив и кон звукот од почетокот на мојата кариера. Песната е многу емотивна и верувам дека многу жени ќе се пронајдат во нејзините текстови. Убедена сум дека ова е само почеток на една нова, но добро позната Марина“ – рече пејачката.

Фото: Јутјуб и Инстаграм/marina_viskovic_official