Марија Шерифовиќ се огласи за прв пат по смртта на нејзиниот татко

Марија го загуби својот татко, Рајко Шерифовиќ, пред неколку недели, а сега реши да се огласи пред своите следбеници со емотивно видео.

Сега таа одлучи да им се обрати на своите следбеници и сподели емотивно видео на Инстаграм.

– Вие знаете зошто бев отсутна некое време. Таков е животот, и секој од нас сака, страда и се сеќава на различен начин. Оваа Шкорпија мораше малку да се затвори, да ги спакува сите тие емоции на вистинскиот начин и да се врати онака како што татко ми ме сакаше најмногу, и онака како што јас сум најдобра – рече пејачката, а потоа додаде.

View this post on Instagram A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Доаѓа ново поглавје. Се надевам дека ќе биде пошарено, повесело и со многу љубов за сите нас 2-ри декември стана најважниот датум во мојот живот од пред две години. Затоа започнуваме нешто…… Едвај чекам да видам што ќе се случи! Бидете со мене! Ви се враќам најдобра.

Фото: Instagram