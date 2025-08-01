Марија Шерифовиќ објави нешто што ги растажи нејзините обожаватели

Марија Шерифовиќ ја изненади јавноста кога неодамна објави дека повеќе нема да биде дел од форматот „Ѕвездите на Гранд“, и дека оди на долг и заслужен одмор со својот син Марио.

Оваа вест ги растажи нејзините обожаватели, но не завршува тука. Таа сега преку својот Инстаграм откри дека сака целосно да се посвети на себе и на својот син, дека ќе биде на одмор подолго.

Покрај тоа, таа изјави дека ќе има само уште неколку концерти до крајот на годината, бидејќи не сака премногу да се фокусира на работата, но од друга страна, сака да ги почитува луѓето што ја сакаат.

„Да нема забуна! Да, јас сум на одмор и понатаму. Затоа бројот на концерти оваа година е ограничен“, рече Марија, потоа ги наведе датумите на следните 4 концерти и додаде:

„И тоа е тоа за вас за оваа година!“

Foto: printscreen/instаgram