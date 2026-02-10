Марија Шерифовиќ на слатки маки од кои дури би се иселила од дома

Пејачката Марија Шерифовиќ е подготвена на драстичен чекор, потег, и сето тоа поради неодоливиот наследник Марио!

Секако, тоа е шега што пејачката посака да ја сподели со својата публика.

Имено, пејачката полека, но сигурно, го воведе својот двегодишен син Марио во светот на музиката, а првиот чекор беше купувањето детски тапани, од кои нејзиниот сакан беше исклучително задоволен.

Марија објави видео на кое Марио, со сите слушалки што ги имаат вистинските тапанари, удира со стапчиња и, според многумина, многу смислено.

Како секоја добра мајка, Марија го бодреше својот син со зборовите: „Браво мајсторе“, но цело време ја држеше главата, не знаејќи кога ќе престане тепањето.

– Кој сака да честита – напиша пејачката, а потоа додаде:

– Се селам.

Со оваа објава, Шерифовиќ насмеа многу луѓе, алудирајќи на фактот дека бучавата што ја прави Марио е веќе премногу дури и за неа.

Инаку, Марио наполни две години на почетокот на декември минатата година, а пејачката често истакнува дека месецот во кој е роден нејзиниот наследник е особено важен.

-Декември стана мојот нов најважен месец во годината. Марио сега е големо момче на кое му посветувам секоја секунда од моето слободно време – рече пејачката.

фото:instagram printscreen/ serifovic