Марија Микиќ по разводот завршила на психијатар: „Кога чувствуваш болка…“

Пејачката Марија Микиќ откри дека редовно посетува психијатар по тешкиот период од нејзиниот живот.

Пејачката Марија Микиќ неодамна се разведе, имаше сериозна операција на гласните жици во Турција, поради што неодамна се врати на сцената.

Сега таа не го крие фактот дека се чувствува многу подобро во врска со своето здравје, пеењето не е заморно за неа како порано.

– Како да не работев ниту синоќа, можев повеќе, многу сум среќна, синоќа официјално започна ново поглавје. Тешко ми е да се вратам во форма, но кога сакаш нешто… Морам да се вклучам во тренинг, дишење и сè тоа, паднав од форма. Долго време не носам штикли и дишење, не вежбам активно 6 месеци. Бев исплашена, но синоќа сè исчезна кога видов дека пеам како порано, срцето ми е полно – изјави Марија Микиќ за „Блиц“.

Микиќ откри дека може да ги издржи сите животни предизвици споделувајќи ги со професионалец, што ѝ помага да остане на нозе.

– Сега одам кај мојот психолог, треба да разговараме со некого, не треба да криеме сè што ни е на ум. Никогаш не сум имала трема и никогаш не сум се плашела, но кога ќе доживеете болест или некоја болка, мора да ја споделите со некого. Никој не мора да има проблем за да оди кај психолог, живееме во брз свет. Мислам дека тоа е многу важно за менталното здравје – заклучи пејачката.

foto: printscreen/instagaram/wwwmarijamikiccom