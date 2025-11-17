Малкумина знаат дека Марта му е втора жена: Миле Китиќ за првпат се оженил доста млад, а тогаш станал и татко

Три децении пејачот Миле Китиќ е во брак со пејачката Марта Савиќ, со која има ќерка, Елена, која, како и нејзините родители, влезе во музичкиот свет. Иако со години се зборуваше и пишуваше за разводот на Марта и Миле, нема ништо од тоа, што самиот пејач го потврди кога беше гостин во емисијата „Амиџи шоу“.

– Не, тоа не е вистина. Никогаш не сме се карале, никогаш не сме се развеле, имало такви, мали кавги, но никогаш немало проблем, живееме заедно речиси 30 години. Што се однесува до разводот, немаше ниту збор за тоа – рече Миле Китиќ.

Патем, Миле и Марта се запознале во Германија на случаен заеднички настап. Размениле телефонски броеви, а тој се вратил во Сараево. Миле вели дека Марта го купила „на почетокот“ со нејзиното убаво однесување и говор, го шармирала како личност и секако била многу убава и привлечна жена. После тоа останале во контакт, се заљубиле. Тие се забавуваа од 1988 година, но не сакаа да се венчаат.

Дури во 1997 година, кога ја добија ќерката Елена, решија да се венчаат. Марта е дури 14 години помлада од Миле.

Малкумина знаат дека пред Марта, Миле се оженил кога тој имал дваесет години. Неговата прва сопруга се викала Босиљка. Ја забележал на еден настап додека пеел на сцената. Таа била убава и привлечна девојка, а младиот пар се заљубил. Не поминало долго време пред да се венчаат.Добиле една ќерка по име Сања.

Со оглед на тоа што не заработувал повеќе од просечна плата од музика, а трошоците за живот биле високи, Миле сакал да ги среди потребните документи за себе, неговата сопруга и ќерка, и за тројцата да одат во Америка, да живеат и работат. По враќањето од војска, тие го сториле тоа. Во Америка, Миле се занимавал и со пеење. Настапувал во бар две години.

Китиќ се вратиле од Америка во 1982 година, кога и таткото и мајката на Миле се пензионирале и решиле да се вратат во родниот град за да ја поминат староста на село. Миле повторно свирел со својот бенд во 1983 година. Бракот со Босиљка не траел долго и двојката се развела.

Неговата постара ќерка Сања живее далеку од очите на јавноста, во Германија и е мајка на две ќерки. Деталите за нејзината врска со нејзиниот татко не се познати на пошироката јавност.

фото:Instagram printscreen/ AmiG Show/marta_savic_official/milekitic