Македонката со извајана задница налик на совршенство, плени со своето телесно волшебство: Летен колаж од жешки танга слики на Кики! (ВИДЕО)

Ја паметите ли девојката која го има најизвајаното га*е во Македонија? Оние кои редовно или барем почесто не следат и читаат се сеќаваат дека во неколку наврати пишувавме за скопјанката на која заштитен знак и се тангата и најубавата задница во Македонија.

Иако таа не е ниту пејачка, водителка, манекенка, актерка…. со еден збор не е никаква естрадна ѕвезда, сепак е ѕвезда на Инстаграм. Има голем број следбеници на оваа социјална мрежа на што и естрадните ѕвезди можат да и позавидат, зашто Кристина Кики Кочова дефинитивно го има најсовршеното га*е од сите повеќе или помалку познати Македонки.

Впрочем и ние како и сите вие, во нејзината телесна убавина безброј пати сме можеле и самите да се увериме… Особено секој пат кога Кики ќе прикачи нови слики, нова серија фотографии, најнова фотосесија со која на многу девојки им станува одново опсесија, да изгледаат како неа. Можеби Кики не може да се пофали со којзнае какви гради, ама затоа одзади…

Скопјанката и овој пат покажа дека телесно ништо не се разликува од претходните лета, па ни од лани, зашто Кики и понатаму одзади е совршенство без маани!

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kochova (@kikikochova)

До душа, најубавото македонско га*е, последен пат го видовме минатата зима голо на снегот, за сега жешата убавица својата совршено извајана задница одново да ја сподели среде лето, крај брегот!

View this post on Instagram A post shared by Aunnovia (@aunnovia)

Позите и моделот и овој пат речиси идентични како и секогаш… Само бојата на минијатурните ултра мини танга бикини, различна… Во црна, сина, жолта или црвена комбинација, Кристина изгледа како сирена… Или како тигрица?

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kochova (@kikikochova)

Најчесто свртена со грб за да го покаже најдоброто на себе, со задница налик на совршенство, Кики плени со своето телесно волшебство.

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kochova (@kikikochova)

Мини тангата патем, како дополнителен заштитен знак, како своевиден трејд марк, повеќе налик на некаква „врвка“ која длабоко тоне меѓу двата извајани брега одназад, едвај нешто малку покривајќи ја „долината на желбите“ однапред.

Конечно, на вакво телесно совршенство и на вака идеално извајана убавина, прашање е зошто воопшто и е потребно евај едно „крпче“ да го прекрива и она малку што не се гледа на сончевата виделина?

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kochova (@kikikochova)

Можеби при следната авантура Кики ќе покаже и сподели „чиста натура“?

Дотогаш, додека онака опуштено се шлапка во плиткото, а брановите ја галат нејзината извајана телесна убавина, многумина се прашуваат како ли таа природно изгледа, без било што да ја прекрива?

View this post on Instagram A post shared by Kristina Kochova (@kikikochova)

Фото: Инстаграм принтскрин/kikikochova