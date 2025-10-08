Маја Маринковиќ откри болна вистина: Мајката ја напуштила како бебе, но таа ѝ простила и сега се пријателки

Учесничката во реалното шоу Маја Маринковиќ сега има пријателски однос со својата мајка, која ја напуштила кога била бебе, но таа го крие тоа од јавноста бидејќи се занимава со сериозна работа.
Маја Маринковиќ постојано нагласува дека нејзиниот татко Радомир Маринковиќ Таки е одговорен за сè што е и има таа, бидејќи тој бил нејзината единствена поддршка во животот. Сепак, и покрај тоа што нејзината мајка сакала да ја остави во дом за напуштени деца, Маја ѝ простила за сè и сега тие се пријателки.
Маја еднаш ѝ се пожалила на цимерката Јелена Голубовиќ, за време на нејзиното учество во реалното шоу, дека нејзината мајка никогаш не се покајала за она што го сторила.
Фотографии од мајката на Маја се појавија и на социјалните мрежи, а многумина тврдат декаМаринковиќ е иста таа.
Ovo je majka maje marinkovic, lutkice! Cerka imala na koga da se ugleda kada je u pitanju oblacenje 😍 a takii macan pic.twitter.com/yTx8ji9KAq
— Božana Starleta (@SlucajnoKoketan) November 22, 2021
Foto: printscreen/instgaram