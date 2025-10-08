Радио Милева никогаш не се покајала

Маја Маринковиќ откри болна вистина: Мајката ја напуштила како бебе, но таа ѝ простила и сега се пријателки

Учесничката во реалното шоу Маја Маринковиќ сега има пријателски однос со својата мајка, која ја напуштила кога била бебе, но таа го крие тоа од јавноста бидејќи се занимава со сериозна работа.

Маја Маринковиќ постојано нагласува дека нејзиниот татко Радомир Маринковиќ Таки е одговорен за сè што е и има таа, бидејќи тој бил нејзината единствена поддршка во животот. Сепак, и покрај тоа што нејзината мајка сакала да ја остави во дом за напуштени деца, Маја ѝ простила за сè и сега тие се пријателки.

Маја еднаш ѝ се пожалила на цимерката Јелена Голубовиќ, за време на нејзиното учество во реалното шоу, дека нејзината мајка никогаш не се покајала за она што го сторила.

– Ме оставила кога имав 15 месеци. Бебе, тоа е сè. Ѝ простив, но не сме блиски. Никогаш не ми кажа дека се кае. Не зборувам за одредени работи со неа, повеќе вака, како со пријателка. Таа живее во Церак, не се премажила, има дечко 15 години. Работи во банка, одлична жена е, но је***а. Никогаш ништо не сум ја прашала… Не можам – рече Маја претходно.
Маринковиќ еднаш откри дека нејзината мајка била премногу млада и не можела да поднесе да живее со Таки бидејќи тој постојано излегувал:
– Затоа решила да ме остави кога имав само 15 месеци. Едноставно ме оставила кај татко ми и си заминала. Љубовта меѓу неа и татко ми целосно исчезнала, па затоа решила да ме остави и да се посвети на студиите. Рекла дека не ја интересира детето и дека старателството треба да му припадне на татко ми. Мајка ми сакала само да оди на училиште и немала време за мене. Татко ми го жртвувал целиот свој живот и се трудел никогаш да не ме пушти без ништо. Мајка ми редовно праќала алиментација, но татко ми бил тој што ме поддржувал и се грижел за мене, и тој сè уште го прави тоа до ден-денес.

Фотографии од мајката на Маја се појавија и на социјалните мрежи, а многумина тврдат декаМаринковиќ е иста таа.

