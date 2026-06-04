Маја Беровиќ беше на гости кај Цеца, па ја разоткри домаќинката кога најмалку очекуваше: „Молчи, те знам јас тебе!“

Во најновото издание на популарното шоу „Цеца шоу“, кое го води најголемата балканска ѕвезда Цеца Ражнатовиќ, гледачите имаа можност да уживаат во одлична атмосфера и искрени разговори.

Цеца го угости познатиот композитор Горан Ратковиќ Рале во своето студио, како и пејачите Маја Беровиќ и Зоран Миќановиќ. Маја Беровиќ зборуваше сосема искрено, без влакна на јазикот, за нејзиниот брак, љубомората, но и за врската со колегите од естрадата.

Кога ја прашаа за нејзиниот љубовен живот и врската со нејзиниот сопруг Ален, Маја призна дека никогаш немала докази за неверство, но оставила момент на мистерија.

– Никогаш не дознав дали моите партнери ме изневерувале. Ален е фин, не знам што е кога не го гледам. Ќе чуете ако има нешто- духовито рече Маја.

Разговорот набрзо се сврте кон темата за посесивност во врските, а пејачката призна дека може да биде сурова и љубоморна кога станува збор за она што ѝ припаѓа, па во еден момент на шега ја разоткри Цеца.

– Кога ќе размислам за тоа, можеби сум посесивна. Не го давам моето. Ние сме пријатели, тоа е сè. Ја имам песната „Љубомора“. Каде што има љубов, има и љубомора. И ти си, молчи! Те познавам – ѝ рече Маја на Цеца, сосема опуштена во разговорот и темата.

фото:Instagram printscreen/mayaberovicofficial