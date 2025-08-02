Магична сцена – кристал на нејзината рака:  Поранешната задругарка се сврши и кажа „Да“ во Абу Даби

Поранешната учесничка во ријалити шоуа, познатата старлета и пејачка, Маријана Зоњиќ сподели неколку добри вести со своите обожаватели.

Имено, таа ја изненади јавноста кога се појавија фотографии од нејзината свршувачка, која, патем, се случи во Абу Даби.

Како што можете да видите, сè беше знак на љубов. Декорацијата во црвени тонови, симболи на страст и емоции, беше совршена позадина за моментот кога Маријана рече „Да“.

На нејзината рака блескаше прстен со огромен кристал, што дополнително ја нагласуваше бајковитата природа на овој момент.

Foto: print Screen/Instagram