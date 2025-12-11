Мадона во розов корсет во различни пози – Американската поп-икона има талент да ја плени публиката

Мадона сигурно знае како да привлече внимание, но и да покаже дека била и останува поп-дива.

Со својата најнова објава на социјалните мрежи, таа предизвика контроверзии позирајќи во розов корсет во различни пози.

Американската поп-икона е сепак позната по својот талент за драматичноста и способноста да ја плени публиката.

Мадона сигурно знае како да привлече внимание, но и да покаже дека била и останува поп-дива.

Со својата најнова објава на социјалните мрежи, таа предизвика контроверзии позирајќи во розов корсет во различни пози.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Таа, исто така, фрли розова крзнена јакна преку рамената и носеше долги ракавица од тантела на двете раце.

Носеше и очила за сонце за да го комплетира ретро ансамблот.

Обожавателите веднаш се потсетија на нејзиниот стил од 90-тите за време на нејзината турнеја „Blond Ambition“, на која потсетува овој изглед.

„Кралицата на корсетот“, како што ја нарекуваат, најдобро се памети по тој бледо розов корсет од Жан Пол Готје, кој првично го носеше со црни хеланки и кратка, виткана боб фризура.

Корсетот беше претставен во 1987 година како стил инспириран од 50-тите.

Но, штом Мадона го дочека, иконата го направи свој.

Foto: print screen/instаgram/madonna