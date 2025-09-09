Луна Ѓогани се повлече од социјалните мрежи, а за проблемот проговори јавно

Блогерката и победничка на „Задруга“, Луна Ѓогани, се повлече од социјалните мрежи во последните денови.

Нејзините обожаватели беа загрижени, а сега таа излезе во јавност и откри зошто не била активна на Инстаграм.

Дури сега најде сила да излезе во јавност и да признае што се случува во нејзиниот семеен дом.

– Здраво, драги мои следбеници. Прво, сакам да се извинам што ме нема со денови. Пративте пораки, се грижите, не знаете што ми се случува кога не објавувам приказни. Но, ни се случува, како и на сите вас, некој да се разболи – рече Луна Ѓогани и додаде:

– Сите сме настинати. Еве, денес собрав сила да ви покажам нешто и да го споделам со вас – рече која е особено актуелна меѓу блогерките.

фото:Instagram printscreen/ luna_djogani