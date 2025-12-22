Луна Ѓогани раскажа сè – еве зошто „пукна“ нејзиното пријателство со Анастасија Ражнатовиќ

Анастасија Ражнатовиќ неодамна се омажи и ужива во љубовта со познат фудбалер. Немања Гудељ и пејачката живеат во Шпанија и една од нивните најголеми страсти е патувањето.

Пред бракот, Анастасија беше склона кон долгорочни врски, но и долгогодишни пријателства. Медиумите често ја споменуваат нејзината пријателка со која пораснала, Тара Милутиновиќ, која беше и кума на свадбата.

Малкумина се сеќаваат дека Анастасија беше неразделна и со Луна Ѓогани, со која редовно објавуваше на социјалните мрежи и објавуваше заеднички фотографии. Љубовта меѓу нив кулминираше кога Ражнатовиќ ја крсти.

Кратко потоа, нивната врска се олади, а Луна неодамна проговори за Курир за својата поранешна пријателка.

– Се шпекулираше дека сум го земала нејзиното момче, таа не коментираше до неодамна, а тоа се сметаше за нејзина потврда на тие гласини. Ми беше многу тешко, таа ми беше и кума. Поминавме многу заедно и никогаш нема да можам да го заборавам тој дел од мојот живот. Не се случи ништо конкретно, нашите патишта се разделија. Пораснавме заедно и едноставно во еден момент нашите мислења не се совпаѓаа. Таа се заљуби, беше посветена на тоа момче, јас имав нешто свое и едноставно се разминавме. Не се каравме ниту се навредувавме. Никогаш не добив лош збор од неа, ниту таа од мене – објасни Луна за Курир.

Како што откри, секогаш ќе се сеќава на убавите времиња што ги имала со неа, но исто така жали што повеќе не се пријателки.

– Жалам што не останавме пријателки, сепак сме кумови. Кога решив да се крстам, никој не ми беше поважен од неа. Таа беше како дел од мене, бевме многу блиски. Сакав мојата кума да биде некој со кого ќе можам да споделам сè и на кого ќе можам да му се отворам – нагласи Луна.

Foto: Printscreen Instagram/Luna Đogani