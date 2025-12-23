Луна Ѓогани по речиси една деценија проговори за тоа дали и беше исплатена победата во „Задруга“

Во првата сезона на реалното шоу „Задруга“, на која ѝ се придружи во 2017 година, Луна Ѓогани го освои второто место, додека во втората сезона таа победи.

Сега Луна откри дали ѝ е платен хонорар за учество во реалното шоу.

– Да. Имав казни, кога ги кршите правилата, ви се одбива хонорарот, но ова е сè за што се согласив и го почитував, добив сè – рече Луна Ѓогани во подкастот Боки 13.

Патем, Луна и Марко моментално заработуваат најмногу од „YouTube“, и во тоа се многу успешни, а во 2025 година заработија неверојатни 400 илјади евра.

фото:Instagram printscreen/luna_djogani