Луна Ѓогани осум години по „Задруга“ призна со што се соочувала: „Завршив на психијатар и на лекови“

Луна Ѓогани учествуваше во реалното шоу „Задруга 1“ од септември 2017 година и остана до финалето, во јуни 2018 година, кога го освои второто место.

Сигурно е дека нема човек кој не знае барем дел од настаните во првата сезона на гореспоменатото реално шоу. Таа многупати зборуваше за последиците што ги имала поради тоа, а осум години подоцна низ солзи призна со што се соочувала.

Луна, заедно со видеото од најавата за шоуто од Славица Ѓукиќ Дејановиќ, во кое можете да ја видите како плаче додека зборува за тоа низ што поминувала, ја испрати следната порака до сите:

– Ќе ги замолам оние на кои им е грижа за мене да не донесуваат заклучоци само врз основа на извадоци од она за што зборував и зошто плачев, а до оние кои, дури и по осум години, сакаат да пишуваат коментари за тоа како сум заслужила сè, само сакам да кажам – не судете, никогаш не знаете што ќе ви донесе животот! – рече Луна.

– Не можев да продолжам, сето тоа ме прогонуваше, завршив на психијатар, на лекови… Никој не сакаше да биде спомнат со Луна Ѓогани… – рече Луна во емисијата што ќе се емитува во понеделник во 22:15 часот на Блиц ТВ.

фото:Instagram printscreen/luna_djogani