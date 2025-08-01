Љуба Перуќица сподели семеен момент од морето: „Ова е моето сè“

Пејачот Љуба Перуќица моментално ужива во летото со своите најблиски. Семејството на Љуба Перуќица е на море, а пејачот сподели прекрасни моменти од плажата со своите следбеници на Инстаграм.

Во друштво на сопругата Катарина Колозеус, синот Алексеј и ќерката Катја, Љуба поминува незаборавни моменти од одморот, а нивната заедничка фотографија предизвика многу позитивни коментари.

На сликата се гледа насмеаното семејство на Љубо Перуќица, а неговата сопруга, која изгледа блескаво само три месеци по породувањето, привлече посебно внимание. Многумина забележале колку е задоволна и колку ужива во мајчинството.

Под фотографијата, пејачот сподели емотивна порака:

– Ова е мојот свет, ова е моето сè. Моето сонце, мојата единствена вистинска среќа. Ти благодарам драг Боже за сè, за овој благослов, за ова богатство. Се молам само за здравје.

Семејството на Љуба Перучица очигледно ужива во секој заеднички момент, а оваа слика е вистински доказ за љубов, хармонија и благодарност. Објавата на Љуба доби бројни реакции, а обожавателите му посакуваат уште многу вакви среќни моменти во коментарите.

