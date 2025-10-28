Пози кои согоруваат многу калории: Ве очекува експлозија од оргазми

Уште многу одамна е откриено дека сексот е одличен начин за согорување калории, а ново истражување покажа кои пози се подобри од тренинг во теретана.

Во истражувањето учествувале 112 хетеросексуални парови кои носеле уреди за мерење на потрошени калории во текот на секс. Откриено е дека жените и мажите трошат различен број калории.

На илустрацијата може да видите колку калории се троши кога применувате одредена поза во текот на 30 минути. Со розова боја е означена просечната потрошувачка на калории кај жените, а со белата кај мажите.

Жените најмногу калории трошат во позата во која жената е клекната над мажот со свиени коленици, позата бара добра кондиција и движења горе-долу додека со рацете е потпрена наназад, на неговите бутови.

Мажите најмногу калории трошат со позата во која жената е легната со рамената на подот, додека нозете ѝ се кренати во воздух, а партнерот е над неа со свиени коленици додека пенетрира. И за оваа поза е потребна добра кондиција кај двајцата.

Кога станува збор за оргазмот, 79% од жените доживуваат оргазам со доги стајл позата, а потоа на ред е каубојката.

