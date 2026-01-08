Исхрана Кој не треба да јаде мед? Ако ја имате оваа здравствена состојба, бидете внимателни

Медот не е без ризици за сите луѓе, истакнуваат експертите, особено за одредени групи и состојби.

Медот често се смета за здрава и природна замена за белиот шеќер. Многу луѓе го користат во чај, десерти или како додаток на појадок, очекувајќи дека автоматски е подобар за здравјето. Сепак, експертите истакнуваат дека медот не е без ризици за сите луѓе, особено за одредени групи и состојби, според една студија.

Луѓе со дијабетес или проблеми со шеќерот

Иако медот доаѓа од природата, тој првенствено се состои од едноставни шеќери кои можат значително да влијаат на нивото на гликоза во крвта. Кај луѓе со дијабетес тип 2 или проблеми со регулирање на шеќерот, медот може да предизвика брзи скокови на гликоза ако се консумира неконтролирано или во големи количини. Затоа, експертите советуваат претпазливост или дури и избегнување на мед ако состојбата не е стабилна или не е во согласност со лекар.

Иако медот е поврзан со потенцијални подобрувања во некои метаболички параметри, како што се липидните профили или воспалителните маркери, целокупните ефекти сепак бараат понатамошни истражувања за да се извлечат јасни заклучоци за неговата безбедна употреба кај дијабетес.

Доенчиња под една година

Најстрогата и најјасна препорака од сите педијатри важи за најмладите, медот никогаш не треба да се дава на бебиња под 12 месеци. Медот може да содржи спори на бактеријата Clostridium botulinum, која во неразвиениот цревен систем на бебињата може да предизвика сериозна и потенцијално опасна болест позната како ботулизам кај новороденчиња. Затоа, апсолутно правило е да се избегнува мед во исхраната додека детето не наполни една година.

Лица со алергии, особено на полен

Бидејќи медот може да содржи траги од полен и други растителни протеини, луѓето кои се алергични на полен или пчелни производи може да имаат реакции по консумирање мед. Ваквите реакции се движат од благ чешање или осип до посериозни симптоми како што се оток или тешкотии при дишење. Ако имате историја на алергиски проблеми, внесувањето мед треба да биде претпазливо или под надзор на лекар.

Лица со ослабен имунолошки систем

Луѓето со ослабен имунолошки систем – без разлика дали се поради хронични болести, терапии како што се хемотерапија, трансплантација на органи или имуносупресивни третмани – може да бидат почувствителни на некои микроорганизми присутни во суровиот мед.

Иако медот често се фали за неговите антибактериски својства, во својата сурова, непастеризирана форма сепак може да претставува ризик бидејќи не е стерилизиран. Затоа, експертите советуваат претпазливост или избегнување на вакви производи во овие ситуации.

Доколку припаѓате на една од ризичните групи или имате здравствени проблеми поврзани со медот, најдобро е да се консултирате со лекар или нутриционист пред редовно да го вклучите во вашата исхрана.

извор:попара.мк

фото:Freepik