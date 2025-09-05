Крвава месечина и целосно затемнување на Месечината – Еве кога да се гледа небесниот настан

Овие денови, ние често гледаме во небото за да видиме дали сонцето ќе сјае толку силно, ако друга бура и други слични климатски феномени доаѓаат. И оваа недела уште еднаш ќе сме сведоци на уште една, небесна, која дефинитивно не треба да се пропусти.

Вечерта и ноќта на 7 септември, второто целосно затемнување на Месечината во годината и т.н. Крвава месечина. Иако затемнувањето е настан кој се случува истовремено за целиот свет, колку може да се набљудува зависи од позицијата на Месечината во однос на хоризонтот каде што се наоѓаме. Небесното тело, исто така, ќе изгледа поголемо од вообичаено, бидејќи речиси ја достигнало најблиската точка до Земјата.

Ова е најдобриот поглед на затемнувањето во Азија и Западна Австралија, но ние во Европа, исто така, ќе имаме шанса да го видиме нашиот природен сателит затемнет во една од фазите. Затемнување на Месечината се случува кога Земјата се наоѓа точно помеѓу Сонцето и Месечината, блокирајќи ја сончевата светлина и фрлајќи сенка на површината на Месечината. Од оваа нијанса, добива длабока црвена боја, па оттука и името Крвава месечина.

Ќе можеме да видиме едно од убавите лица на месечината

И додека во минатото луѓето го сметале црвеното небесно тело за лош предзнак, сега овој феномен има логично научно објаснување. И тоа е поврзано со прекршувањето на светлината низ атмосферата на Земјата. Истата работа што ни носи црвени зајдисонце, на пример. Ова се нарекува “Рејлиево расејување” и се претвора во расејување претежно пократка сина светлина, што овозможува црвената светлина со поголема бранова должина да стане повидлива, објаснува Би-Би-Си.

Во целосното затемнување на Месечината што нè чека на крајот на оваа недела, Месечината ќе остане потопена во сенката на Земјата цели 82 минути. Феноменот може да се забележи дури и пред зајдисонце до околу полноќ.

Според веб-страницата Time and Date, на територијата на Софија, целосното затемнување на Месечината ќе започне во 19:46 часот, ќе трае 4 часа и 8 минути. Неговиот врв ќе биде во 21:11, а крајот – во 23:55. 21:52 е означен како крај на целосното затемнување, по што се претвора во делумно затемнување. Небесниот настан ќе биде целосно видлив над главниот град и земјата, па можеме само да се надеваме дека времето ќе биде со нас.

извор:курир.мк

фото:freepik