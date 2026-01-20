Компир запечен во рерна, со кашкавал и сланина

Ова јадење ја комбинира крцкавата надворешност на компирите со стопениот кашкавал и ароматичен сув врат (или сланина).

Идеален избор е како главно јадење или како додаток во салата.

Состојки (за 4 лица):

– 8 големи компири

– 200–250 г кашкавал по ваш избор (трапист/гауда/едамер), рендано

– 150–200 г сув врат или сланина, исечени на коцки

– 2–3 лажици маслиново масло

– Сол и бибер по вкус

– По желба: сечкан млад кромид или павлака за сервирање

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 200°C. Измијте ги компирите и добро исушете ги. Не ги лупете, туку оставете ги во лушпата.

Премачкајте ги компирите со масло и наросете ги со малку сол и бибер. Печете ги целите компири во рерна 40-50 минути додека не омекнат. Проверете со вилушка. Извадете ги компирите, исечете ги на половина по должина и внимателно извадете го центарот со лажица (зачувајте дел од месото од компирот).

Вклучете ја рерната повторно на 220°C (печете на скара ако имате). Измешајте го средниот дел од компирите со сувиот врат/сланина и распределете ја смесата назад во компирите. Посипете кашкавал обилно врз секој компир. Вратете во рерна 10-15 минути додека сирењето не се стопи и убаво не порумени.

Сервирајте топло, украсено со сечкан млад кромид и, ако сакате, со лажица павлака од страна.

фото: freepik

Извор: Курир