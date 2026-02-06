Колку често се туширате и колку е навистина потребно? Се зависи од вашата возраст, еве објаснување

Туширањето е составен дел од утринската рутина на многу луѓе, додека други ги зачувуваат моментите на размислување под тушот за крајот на напорниот ден.

Без оглед на тоа кога се туширате, одржувањето на личната хигиена е клучно. Сепак, се поставува едно прашање – колку често треба да се тушираме?

Колку често се тушираш и колку често е навистина потребно? Сè зависи од твојата возраст, еве го објаснувањето:

Во текст објавен на блогот на University Hospitals, д-р Спрат објаснува зошто туширањето е важно, но и зошто претерувањето може да има несакани последици.

„Капењето е важен ритуал за нашите тела од повеќе причини. Во текот на секојдневниот живот, потта, бактериите, мртвите клетки на кожата и загадувачите на животната средина се акумулираат на нашата кожа, а миењето ги отстранува“, рече таа.

Нарушување на природната бариера

На прв поглед, може да изгледа дека колку почесто се тушираме, толку сме почисти. Сепак, експертите истакнуваат дека премногу честото туширање може да биде штетно за кожата.„Природната влажност на кожата ја штити од надворешни влијанија. Ако лицето се бања премногу често, користи топла вода или сапуни со силни детергенти, природната заштитна бариера на кожата може да се наруши“, објаснува д-р Спрат.

Кога станува збор за препорачаната фреквенција, таа вели дека повеќето возрасни треба да се тушираат еднаш дневно. Сепак, за постарите правилата се различни.

Различно е кај постарите лица…

„Кај луѓето над 65 години, кожата е природно посува, па честото капење може дополнително да ја влоши состојбата. Затоа, кај постарите луѓе, туширањето може да се продолжи на еднаш на секои два до три дена“, истакна докторот.

Таа дополнително предупреди дека туширањето повеќе од еднаш дневно генерално не се препорачува.

„Максималниот препорачан број на туширања за повеќето луѓе е двапати дневно“, нагласи таа.

фото:Freepik

извор: курир.мк