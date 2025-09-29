За сите љубители на колач со јаболка.

Состојки:

( за тесто)

200 грама брашно

30 грама шеќер

100 грама ладен путер

1 јајце

1-2 лажици ладно млеко / по потреба

прстофат сол

фил од јаболка:

850 грама излупени, кисели јаболка

Сок од 1 лимон и малку рендана кора

60 грама шеќер

1 стапче цимет

1 кесичка ванилин шеќер

40 грама брашно

4 дл слатка павлака

3 јајца

1 рамна лажица пудинг од ванила

Подготовка:

Измешајте ги сувите состојки. Додадете сецкан ладен путер и протријте додека не се направат трошки. Додадете јајце и млеко и брзо соединете сè во тесто, не месете премногу. Ставете во фрижидер половина час.

Фил од јаболка

Исецкајте ги јаболката на помали парчиња. Измешајте ги сите состојки освен брашно и јајцата и варете покриено околу 15 минути, додека јаболката не омекнат. Оставете што е можно помалку течност, колку се посуви јаболката, толку подобар ќе биде филот и нема да протекуваат кога ќе се сечат. Извадете го стапчето цимет, Изблендирајте ги јаболката со рачен блендер. Додадете го брашното растворено во многу малку вода (или сок од јаболка). Вратете на шпоретот и варете многу кратко (1 минута) Скршете ги јајцата со вилушка и соединете ги сите состојки.

Загрејте ја рерната на 200 степени и печете го колачот 15 минути. Намалете ја температурата на 180 и печете уште 30 минути. Доколку е потребно, ставете фолија врз колачот за да ја задржи убава златно-жолта боја. Чувајте го печениот колач во калапот додека малку не се олади. Извадете го калапот и добро изладете го во фрижидер.

Посипете го колачот со цимет во прав и шлаг.

Извор: Kurir

Foto:Frepik