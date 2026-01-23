Која е разликата меѓу обичен и грчки јогурт?

Иако изгледаат слично, обичниот и грчкиот јогурт имаат значителни разлики во протеините и нивниот ефект врз варењето на храната. Дознајте кој е подобар избор за вашата исхрана и чувство на ситост.

Главната разлика е во процесот на подготовка. При изборот на храна за секојдневна употреба, многумина од нас често се прашуваат што е всушност подобро за нашето тело, варење и ниво на енергија. Иако на прв поглед изгледаат слично, обичниот и грчкиот јогурт имаат специфични карактеристики што можат значително да влијаат на вашите навики во исхраната. Клучната разлика лежи во процесот на филтрирање.

Дополнителен чекор

Грчкиот јогурт поминува низ дополнителен чекор каде што се отстранува дел од сурутката, што го прави значително погуст и поконцентриран. Од друга страна, обичниот јогурт задржува повеќе течност, давајќи му полесна текстура. Иако и двата се добиваат со ферментирање на млеко, овој последен третман менува сè – од вкусот до нутритивниот профил.

Протеини, хранливи материи и ситост

Консултантите за начин на живот, често ја нагласуваат важноста на она што го внесуваме во нашето тело бидејќи тоа директно влијае на нашето расположение и стабилност во текот на денот. Грчкиот јогурт содржи речиси двојно повеќе протеини од обичниот јогурт. Ова го прави исклучителен сојузник за оние кои сакаат подолго чувство на ситост и постабилно ниво на шеќер во крвта.

Грчки јогурт: Помага во контролата на апетитот помеѓу оброците и е идеален за закрепнување на мускулите.

Обичен јогурт: Содржи помалку протеини, но има избалансиран профил на калциум и витамини од групата Б, и често е полесен за варење за луѓе со чувствителен стомак.

Двете варијанти се богати со пробиотици, кои се клучни за здравјето на цревната флора, што директно влијае на намалувањето на надуеноста и зајакнувањето на имунолошкиот систем.

Како да го направите вистинскиот избор за секој ден

Важно е да се обрне внимание на содржината на масти и додаден шеќер. Полномасниот грчки јогурт обично има поголема содржина на масти бидејќи е поконцентриран, но на пазарот има верзии со малку маснотии. Сепак, најголемата стапица се јогуртите со овошје и арома. Без разлика дали избирате обичен или грчки, верзиите со арома често содржат големи количини на додаден шеќер, што ги негира нивните здравствени придобивки. Секогаш читајте ја етикетата и дајте предност на природни, едноставни опции.

Кога да се користи која?

Обичниот јогурт е совршен за лесни појадоци, смути или како основа за овошје. Поради својата текстура, грчкиот јогурт е поразновиден во кујната: тој е одлична замена за павлака, совршен е за солени сосови или како заситувачка ужина. Не станува збор за целосно исклучување на еден, туку за нивно користење според потребите на вашето тело и целите што сакате да ги постигнете.

извор:курир.мк

фото:Freepik