Кој е оскаровката што го отвори Светското првенство?

Мексиканската актерка Салма Хајек беше едно од најпознатите имиња што настапија на свеченото отворање на Светското првенство 2026. Таа ја имаше честа да ја најави парадата на знамињата на репрезентациите што учествуваат на мундијалот, за време на церемонијата одржана на стадионот „Ацтека“ во Мексико Сити.

Родена во Коацакоалкос, во мексиканската држава Веракруз, Салма Хајек изгради успешна кариера во Холивуд како актерка, продуцентка и претприемачка.

Хајек, која подоцна доби и американско државјанство, беше номинирана за Оскар за најдобра актерка во 2003 година за улогата во филмот „Фрида“, биографска приказна за легендарната мексиканска сликарка Фрида Кало.

Во текот на својата кариера таа настапи во низа успешни филмски остварувања, меѓу кои „Од самрак до зори“, „Десперадо“, „Големите деца“, „Бандиди“ и „Меџик Мајк: Последниот танц“.

Со својата богата филмска кариера и меѓународна популарност, Салма Хајек денес важи за една од најпрепознатливите латиноамерикански актерки во светската кинематографија.