Кнез раскажа за времето кога беше уапсен во Германија: „Се сеќавам кога ме пуштија“

Кнез раскажа за времето кога беше уапсен во Германија: „Се сеќавам кога ме пуштија“

Пејачот Ненад Кнежевиќ Кнез ги раскажа деталите за непријатната ситуација што ја доживеал во Германија.

Како што тврди, поради голема забун, припадници на германската полиција го привеле и го лишиле од слобода.

Кнез ги открил сите околности на несреќниот настан во емисијата „Амиџи Шоу“ и признал дека неговиот татко морал да дојде за да го потврди неговиот  идентитет.

– Тоа беше во 1994 година. Беше Ден на мртвите во Германија, бев жив, но ме уапсија затоа што изгледав како колумбиски нарко-бос. Дојдоа шест автомобили, ме врзаа и поминав два дена во затвор. Мојот покоен татко мораше да дојде од Црна Гора затоа што мислеа дека мојот пасош е лажен – рече Кнежевиќ.

Како што додаде, моментот на неговото ослободување од притвор му останал особено врежан во сеќавањето.

– Се сеќавам кога ме пуштија, низ прозорецот го видов татко ми како ми вели: „Ќе ми платиш за ова“ – рече пејачот.

фото:instagram printscreen/kneznenad

