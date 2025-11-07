Кнез „пресече“ по 17 години брак зашто сопругата не сакала да готви: „Не сакаше да се вработи, а ниту да биде домаќинка“

Пејачот Ненад Кнежевиќ Кнез (57) беше во брак со Нина Вукмановиќ, а еднаш откри што доведе до нивната разделба.

Toj има две ќерки од бракот со Нина, Ксенија и Андреа, а двајцата ја завршија својата љубов по 17 години.

– Мојата сопруга во тоа време и јас имавме несогласувања долго пред разделбата. Еден од проблемите беше што таа немаше никаков интерес, беше фокусирана само на нашите деца. Сакав да ја вработам, не за пари, туку за да направи нешто во својот живот, но таа не сакаше. Дури и отворив бутик за неа, но нејзината животна филозофија беше дека не треба да работи. Таа дури и не сакаше да готви дома, па го направив и тоа – истакна Кнез, а потоа додаде:

– Благодарение на мојот авантуристички дух, ја прифатив понудата да се натпреварувам во третата сезона на „Преживеан“ со познати личности. Природата и тишината што владее на островот ме ресетираа и ми помогнаа да размислам за мојот живот. Мојот мозок се врати во фабрички поставки. Тогаш решив дека дефинитивно ќе се разведам. Можеби звучи неверојатно, но 32 дена борба за живот во џунглата ми помогнаа да сфатам дека разделбата е единственото решение за мене – рече тој во еден момент.

Се разведе од Нина во 2012 година, а потоа влезе во врска со Татјана Тот.

– Не се венчавме затоа што таа хартија не ни значи ништо. И на овој начин функционираме одлично. Кога ја правев песната „Тина бамбина“, ја запознав Татјана на мојот настап во Париз, каде што живееше и работеше долго време. Кога ми кажа дека нејзиниот прекар е Тина, веднаш знаев дека е песна за неа. Ние двајцата се запознавме пред 25 години, а пред 11 години се здруживме и оттогаш живееме заедно – истакна Кнез во тоа време.

