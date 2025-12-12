Клучен нутриент за здравјето на коските: 4 најчести причини за недостаток на витамин Д

Недостатокот на витамин Д е чест и може да го зголеми ризикот од состојби како што се остеопороза (состојба што предизвикува слаби коски) и депресија. Многу фактори можат да предизвикаат недостаток на витамин Д.

Според Health, разбирањето на потенцијалните причини и фактори на ризик за недостаток на витамин Д може да помогне во намалувањето на веројатноста за негово развивање.

Тешкотии во апсорпцијата или варењето на витамин Д

Вашето тело го апсорбира витаминот Д во тенкото црево, а кога не може правилно да го апсорбира, поголема е веројатноста да развиете недостаток на витамин Д.

Луѓето со медицински состојби кои влијаат на тенкото црево или панкреасот, како што се целијачна болест, воспалително заболување на цревата (IBD), цистична фиброза и егзокрина панкреатична инсуфициенција, се изложени на поголем ризик од недостаток на витамин Д.

Овие состојби го спречуваат телото правилно да ги апсорбира мастите, а витаминот Д е растворлив во масти, што значи дека се апсорбира и разградува во тенкото црево на ист начин како и мастите.

Луѓето кои не јадат доволно храна богата со витамин Д имаат поголема веројатност да развијат ниски нивоа на витамин Д, а постарите возрасни лица се особено изложени на ризик.

Недоволно сончева светлина

Кога сончевата светлина ќе ја допре кожата, таа го претвора видот холестерол што се наоѓа во кожата во витамин Д. Холестеролот е масна супстанца што се наоѓа во крвта и клетките и помага во производството на хормонот витамин Д и помага во варењето на храната.

Способноста на вашето тело да произведува витамин Д од сончева светлина може да се промени ако: имате потемна кожа, сте постари и живеете во постудена клима.

Луѓето со потемна кожа имаат потреба од до 15 пати повеќе сончева светлина за да произведат иста количина на витамин Д како луѓето со посветла кожа. Ова е затоа што луѓето со потемна кожа имаат повеќе меланин, пигмент кој го инхибира производството на витамин Д.

Како што стареете, способноста на вашето тело да произведува витамин Д од сончева светлина станува потешка. Постарите луѓе исто така имаат тенденција да излегуваат надвор поретко, што ја намалува нивната изложеност на сончева светлина.

Животот во постудени клими: Животот во област со пониски температури и помалку време на сонце може да ја зголеми веројатноста за развој на ниски нивоа на витамин Д.

Живеење со хронична болест

Одредени хронични (долгорочни) здравствени состојби можат да го зголемат ризикот од развој на недостаток на витамин Д. Некои состојби вклучуваат: заболување на црниот дроб, хиперпаратироидизам и откажување на бубрезите.

Одредени лекови

Одредени лекови може да доведат до недостаток на витамин Д. Тие вклучуваат: лекови против напади, антиинфламаторни лекови и лекови за крвен притисок.

Овие лекови можат да влијаат на нивоата на витамин Д со спречување на правилно функционирање на одредени ензими на црниот дроб одговорни за преработка на витамин Д.

