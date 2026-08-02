Клавирот на Фреди Меркјури оди на аукција: Проценет на најмалку 200.000 фунти

Предмети поврзани со Фреди Меркјури наскоро ќе се најдат пред колекционерите, а меѓу нив е и клавирот кој имал посебно место во работата на легендарниот фронтмен на групата „Квин“.

На аукцијата ќе бидат понудени вкупно 82 предмети од колекцијата на германскиот музички продуцент Рајнхолд Мек, кој соработувал со „Квин“ во текот на осумдесеттите години. Продажбата ја организира компанијата „Пропстор“, а аукцијата е закажана за 1 октомври, објави Би-Би-Си.

Еден од највредните предмети би можел да биде концертниот клавир Yamaha C3. На него настанала песната „Crazy Little Thing Called Love“, а инструментот бил користен и во текот на работата на албумите „The Game“, „Hot Space“ и „The Works“. На истиот клавир свиреле и Леонард Коен, Дона Самер и Брајан Фери.

Се проценува дека клавирот би можел да биде продаден за најмалку 200.000 фунти. Вниманието на колекционерите го привлекува и микрофонот AKG C414 EB, кој се појавува на снимките од создавањето на песната „One Vision“. Неговата почетна проценета вредност изнесува најмалку 40.000 фунти.

Меѓу предметите е и плишано мече кое Меркјури му го подарил на Фреди Помладиот, синот на Рајнхолд Мек. Момчето било кумче на Меркјури, а токму спомените од неговиот однос со семејството Мек го прават овој предмет особено личен дел од колекцијата.

Мек своевремено бил близок со Меркјури, а нивниот однос, според неговите зборови, ги надминувал границите на професионалната соработка.

„Фреди не беше само мој колега и близок пријател. На многу начини беше дел од нашето семејство. За нас тој никогаш не беше славна личност, туку беше ‘чичко Фреди’ – поминуваше време со својот кум Фреди Помладиот и ги прославуваше семејните родендени со нас“, рекол Мек.

Заинтересираните колекционери ќе имаат можност да ги видат предметите и пред самата продажба. Колекцијата од 23 до 27 септември ќе биде претставена на бесплатна изложба во хотелот „The Cumberland“ во Лондон.

Доколку се остварат проценките, целата колекција би можела да достигне вкупна вредност од околу три милиони фунти.

фото:You tube printscreen/Live Aid and Queen Official