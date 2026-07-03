Ќерката на Здравко Чолиќ се соблече на плажа – Уна направи селфи во бикини од сите агли

Иако музичката легенда Здравко Чолиќ го држи својот живот подалеку од очите на јавноста, ова не важи за неговите наследнички Уна и Лара.

Уна е особено активна на социјалните мрежи и е вистинска ѕвезда на социјалните мрежи, често споделувајќи фотографии од излегувања и патувања. Сега таа сподели серија фотографии со своите следбеници во костим за капење.

Наследничката на Чола носеше атрактивно бикини со изразено деколте.

За да си помогне да се справи со жештината и да ја држи косата подалеку од лицето, таа ја сплете косата.

Потоа Уна направи селфи додека лежеше на стомак, на кое ги покажа нејзините облини.

Се фотографираше од сите агли, а ги покажа и своите затегнати нозе.

Уна веќе некое време ужива во љубовта со бизнисмен 10 години постар од неа.

– Момчето на Уна се занимава со препродажба на автомобили и автоделови и е многу успешен во тоа. Тој поседува и продавници во Белград кои ги издава под наем и заработува многу пари од тоа – изјави извор близок до двојката.

Инаку, според медиумите, наследничката на Чолиќ наводно е подготвена за брак и планира наскоро да се сврши.

– Уна Чолиќ и нејзиното момче уживаат во својата љубов веќе неколку години, тие се неразделни, а Здравко Чолиќ му дал благослов на својот зет и го пречекал во семејството со раширени раце. Тие сериозно размислуваат за следниот чекор, па затоа свршувачката е поблиску од кога било – неодамна изјави извор.

Foto: print screen/Instagram/unacolic