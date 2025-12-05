Ким Кардашијан традиционално го украси својот дом кој изгледа како од бајка: Наместо една елка, таа има цела шума

Ким Кардашијан и годинава сака да биде во фокус кога се празничните декорации во прашање. Таа покажа како го украси својот дом за Божиќ 2025, а главната улога ја играат повеќе од 10 божиќни елки. Ким ги водеше своите обожаватели низ нејзината вила, која изгледа како зимска бајка.

“Добро, штотуку завршивме со украсување за празниците,” рече Ким во видеото додека ги снимаше дрвјата во ходникот. “Не можам ни да почнам да ти објаснувам како мириса ова и како се чувствува.” Потоа ја сврте камерата кон остатокот од ходникот, откривајќи вистинска шума од дрвја покриени со вештачки снег и илјадници светла. “Навистина е лудо. Погледни го ходникот,” додаде таа.

Шетајќи низ нејзиниот украсен дом, Кардашијан забележа елф од популарната традиција “Елф на полица” на едно од дрвјата. “О, гледам мал елф како се крие на дрво,” му рече на камерата, па најде уште еден. “Има уште,” додаде Ким, покажувајќи на дополнителни дрвја во кујната, исто така опкружени со вештачки снег на основата. Целата сцена ја придружуваше со песната „Twinkling Lights“.

Кардашијан, која ги дели ќерките Норт (12) и Чикаго (7) и синовите Сент (9) и Псалм (6) со поранешниот сопруг Канје Вест, е позната по своите раскошни божиќни украси кои секоја година ја изненадуваат јавноста.

Минатата година, во 2024 година, постави огромно вештачко дрво во фоајето на нејзиниот дом во Хиден Хилс, Калифорнија. Една година претходно, во 2023 година, таа и нејзината најстара ќерка Норт открија во видео на TikTok дека нејзината спална соба е претворена во Северниот Пол, со розови и сребрени дрвја украсени со чанти, црни дрвја со Chanel топчиња и голем знак над креветот.

фото:Instagram printscreen/ kimkardashian