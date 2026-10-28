Ќерката на Јасна Миленковиќ Јами ѝ упати емотивни зборови на мајка си: Пејачката веднаш реагираше

Ќерката на пејачката Јасна Миленковиќ Јами, Леа, објави емотивна порака на социјалните мрежи со која покажа колку ѝ значи мајчината поддршка. Објавата ги воодушеви следбениците, а пејачката гордо ја сподели и на својот профил.

Леа објави цитат: „Се прашувам од каде ми е силата, а потоа се сетувам која ми е мајка“. Јами не ја криеше трогнатоста од зборовите на својата ќерка, па на објавата додаде и налепница со натпис „Те сакам“.

Мајката и ќерката со години важат за многу блиски, а пејачката често истакнува колку е горда на Леа. Освен по блискоста, тие привлекуваат внимание и по физичката сличност, поради која многумина коментираат дека изгледаат како сестри. Леа и претходно истакнувала дека мајка ѝ е нејзиниот најголем пример и безусловна поддршка.

foto:Instagram printscreen/ jamiofficial