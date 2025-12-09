Ќерката на Босанац по загубата на бебето:  „Да блеснеме“ 

Пејачката Александра Џиџа Стојковиќ се огласи на Инстаграм за прв пат откако го загуби бебето и покажа дека го посетила салонот за убавина.

Џиџа помина низ еден од најтешките моменти во својот живот, кога го загуби бебето. Тажната вест ја потврди нејзиниот татко, композиторот Драган Стојковиќ Босанац, по што Џиџа се повлече од јавноста и од социјалните мрежи.

По период на молк, пејачката сега за прв пат се појави на Инстаграм и откри каде го поминува времето, објавувајќи фотографија од салон за убавина, каде што отишла на преобразба и нега на себе.

Таа кратко напиша со објавата: „Да блеснеме и да бидеме убави“.

Нејзиното враќање на мрежата беше дочекано од многумина со поддршка и убави пораки, со разбирање дека времето што го посветува себеси е особено важно за неа сега.

фото: print screen/instаgram