„Ќерката ми ја краде убавината, станав грда“: Едита проговори за бременоста (видео)

Едита Арадиновиќ откри дека очекува девојче со Ненад Стевиќ, со кого ја заврши врската, но признава дека не е задоволна од тоа како изгледа додека е бремена.

– Можете да видите дека носам девојче! Велат дека ќерките ја крадат целата убавина на мајките, а мене ми се чини дека е така. Никогаш не сум изгледала вака… Станав грда, имам мозолчиња на лицето и се здебелив десет килограми. Не знам како ќе се справам со сите промени – искрена е пејачката.

Едита додава дека од почетокот на бременоста била убедена дека носи момче, но нејзините инстинкти ја измамиле.

– Сите околу мене велеа дека е девојче, а јас постојано си го триев стомакот и велев: „Маминото малечко момче наскоро доаѓа.“ Никогаш не замислував дека ќе бидам мајка на девојче… Но, ќе направам сè што е во моја моќ да се справам со тоа – изјави таа во емисијата на „Восткаст“.

Освен нејзиниот партнер, најголемата поддршка на Едита е нејзиното семејство, особено нејзината мајка.

– Мајка ми целосно се промени откако дозна дека сум бремена. Постојано одам кај неа, уживаме да разговараме и да поминуваме време заедно, и никогаш не ѝ е тешко да ги готви моите омилени јадења. Откако сум бремена, обожавам да јадам апсолутно сè, но најмногу супа, грашок, зелен грав и тестенини – открива фолк пејачката.

Иако е бремена, Едита не планира да ја занемари својата кариера.

– Секако дека ќе настапувам за време на бременоста! Втората фаза е блажен период и сакам да ја паметам по моите настапи и одличните интеракции со публиката. Секој ден сум во музичкото студио, подготвувам нови песни и наскоро ќе снимам видеа. Албумот ќе содржи песни што ги чувам неколку години, а сега сум подготвена да ги отпеам – додава таа.

