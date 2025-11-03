Кечап, сенф или мајонез – кој сос има најлош ефект врз здравјето на луѓето?

Сосовите кои се служат со храната можат да имаат корисен ефект врз физичкото и менталното здравје, вели нутриционистот Сигне Сванфелд, кој објасни дека кечапот, мајонезот и сенфот не се нужно лоши избори.

Важно е, вели, да се држите до количините и да ги нема секојдневно на вашето мени. Исто така, според нејзиното мислење, најдобро е да изберете сосови, поточно кечап, мајонез или сенф, кои лесно се прават дома и се многу поздрава опција во споредба со индустриските производи.

Кечап

Откриено е дека лутиот кечап потенцијално ја зголемува плодноста кај мажите. Антиоксидантот ликопен, кој им дава боја на доматите, може да го зголеми бројот на сперматозоиди за 70 проценти. Студија од 2002 година извршена на 47.000 мажи покажа дека јадењето кечап два или повеќе пати неделно може да го намали ризикот од рак на простата за околу 20 проценти.

Сепак, кечапот содржи големи количини на додадени шеќери. Ако сакате да го намалите внесот на шеќер, пронајдете кечап кој е без шеќер или има намален процент.

Сенф

Сенфот се смета за еден од најстарите познати зачини или сосови, кој датира од периодот на древниот Египет.

Сенфот е преполн со селен и магнезиум, кои може да имаат антиинфламаторни својства. Некои студии покажаа дека семето од синап пронајдено во сенф штити од бактерии и габи како што е ешерихија коли.

Негативната страна на сенфот е тоа што е богата со натриум, па затоа треба да се јаде умерено.

Мајонез

Иако има лоша репутација, мајонезот всушност се прави од хранлива храна.

Мајонезот е направен од растително масло и јајца, и двете се хранливи. Маслото содржи незаситени здрави масти, а јајцето обезбедува протеини и витамин Д.

Мајонезот има висока концентрација на витамин Е, за кој една студија покажа дека може да ги заштити жените во постменопауза од мозочен удар. Истражувачите од Универзитетот во Минесота откриле дека жените во постменопауза со значителни количини на витамин Е во нивната исхрана имаат помали шанси да умрат од мозочен удар.

А најконцентрираниот извор на храна на витамин Е што го консумирале групата жени во студијата бил мајонезот.

извор:Курир

фото:Freepik