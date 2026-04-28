Кажувајте им го ова цел ден, тие ќе пораснат во одлични луѓе

Експертите истакнуваат дека зборовите што родителите ги користат секојдневно имаат големо влијание врз самодовербата на детето.

Самодовербата на детето во голема мера зависи од начинот на кој родителите комуницираат со него, а експертите нагласуваат дека секојдневните зборови на поддршка можат значително да влијаат на неговиот развој. Наместо голем број комплименти, поважни се искрените и значајни пораки што детето ги чувствува и ги памети.

Фразите што помагаат во зголемувањето на самодовербата вклучуваат пораки како што се: „Верувам во тебе“, „Имаш одлични идеи“, „Храбра си“, „Обожавам кога разговараш со мене“, „Секогаш ме насмевнуваш“, „Те сакам“ и „Ти си прекрасен член на семејството“. Ваквите зборови му испраќаат на детето порака дека е сакано, прифатено и вредно.

Покрај вербалната поддршка, афирмациите преку игра или дневните рутини исто така можат да бидат корисни, бидејќи на овој начин детето полесно развива чувство на сигурност и позитивна слика за себе.

Заклучокот е дека доследната, топла и искрена комуникација од родителите може да му помогне на детето да изгради стабилна самодоверба и здрав однос со себе и со другите.

извор:попара.мк

фото:Freepik