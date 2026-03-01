Карлеуша повторно зборуваше за Марија Шерифовиќ и тоа дека постапката на коклешката многу ја повредила

Пејачката Јелена Карлеуша откри дека би ѝ простила на Марија Шерифовиќ за грешката поради која долго време не се во контакт доколку ја бара.

Карлеуша неколкупати зборуваше за прекинувањето на пријателството со Марија, а сега откри дека би го преиспитала потегот на Шерифовиќ, кој длабоко ја повредил, доколку нејзината поранешна пријателка ја побара.

– Дури и не се каравме… Дали да ја повикам? Можеше да ми се јави како порано, не знам зошто сега не го прави тоа. Дури и не се карав со неа, ја сакам и и се восхитувам. Понекогаш толку брзо прави грешки. Ѝ се допаѓаше нешто што мене не ми се допаѓаше, а живееме во ера каде што човек зборува многу. Простив многу посериозни работи и го преболев тоа. Марија ги има сите заслуги, не сметајќи го тоа – рече Јелена Карлеуша.

Како што објасни, Марија потоа лајкнала објава против албумот „Алфа и Омега“.

– Наскоро ќе ѝ дадеме можност да лајкне нешто поврзано со моите нови песни – рече Јелена.

фото:Instagram printscreen/ zvezde granda/karleusastar