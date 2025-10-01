Карлеуша покажа што нашла на улица – реагирала итно (видео)

Пејачката Јелена Карлеуша сподели приказна што ѝ се случила вчера, 30 септември, во областа каде што живее.

Карлеуша пронашла изгубено куче на Дедиње, а од сопственикот немало ни трага ни глас, поради што морала веднаш да реагира.

Таа го снимила тоа за социјалните мрежи и ги замолила своите бројни следбеници да се вклучат и да помогнат доколку можат.

– Пронајден е во Дедиње/Белград, расен е, питом, вознемирен, чист. Очигледно му припаѓа на некого. Да го најдеме неговиот сопственик – напиша Јелена Карлеуша на своите социјални мрежи.

Потоа го однела кучето во ветеринарна клиника за да му пружи помош, но и да провери дали има микрочип, со што полесно ќе го пронајде неговиот сопственик.

За среќа, девојката која го поседува коментирала на Фејсбук и ја контактирала Јелена за да го земе кучето, а потоа ја споделиле целата приказна за тоа како сè поминало:

– Сè започна во 11:48 часот наутро кога Јелена Карлеуша сподели видео од куче од ветеринарната клиника на својот X профил. Го пронашла и веднаш го однела кај ветеринар.

Кучето немаше чип ниту огрлица. Откако Јелена го објави видеото на Инстаграм, сопственикот брзо ги контактирал и за само 20 минути случајот бил решен.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša FP (@mega.zvezda.jk)

фото: printcsreen/mega.zvezda.jk