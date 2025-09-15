Карлеуша не го одржа закажаниот настап во Смедерево: Не успеа да излезе на бина, па се огласија од нејзиниот тим

Пејачката Јелена Карлеуша требаше да настапи во Смедерево синоќа, но тоа не се случи.

По овој повод, долгогодишниот соработник на Јелена, ПР и најдобар пријател Зоран Бирташевиќ даде изјава.

Според него, Јелена Карлеуша не се качила на сцената од безбедносни причини.

– Јелена одлучила да не се качи на сцената вечерва само од една причина. Безбедноста на публиката што дошла на концертот да ја слуша Јелена била на прво место. Покрај фановите, се појавила и организирана група, чија цел била да ги провоцира и малтретира сите – напиша Зоран Бирташевиќ и додаде:

– Со камења, шишиња, јајца и сила да се дивее меѓу децата. Луѓето кои мислат дека ќе променат нешто во политиката и државата со трошење енергија на малтретирање на публиката на Јелена, го губат времето. Тие живееле и виделе – напиша ПР на Јелена, Зоран Бирташевиќ.

