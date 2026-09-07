Кардиолозите предупредуваат за стапицата скриена во оваа храна

Гранолата со години се промовира како еден од поздравите избори за појадок или ужина. На пакувањето често се истакнуваат интегрални житарки, овес, јаткасти плодови и семки, што го олеснува стекнувањето впечаток дека станува збор за здрава храна.

Сепак, кардиолозите предупредуваат дека не секоја гранола е создадена еднаква. Проблемот често лежи во состојките што не се толку видливо прикажани на предната страна од пакувањето, првенствено додаден шеќер, заситени масти и сол.

Кардиологот д-р Ченг-Хан Чен предупредува дека многу видови гранола, особено оние преработени во енергетски плочки, можат да содржат значителни количини состојки што не се најдобар избор за здравјето на срцето.

Гранолата може да содржи квалитетни состојки како овес, јаткасти плодови и семки, но нивниот позитивен нутритивен профил може да биде засенет од големата количина на додаден шеќер.

Производителите често користат разни сирупи и засладувачи за да ја направат гранолата послатка и покрцкава. Некои сорти можат да содржат десет или повеќе грама додаден шеќер во само половина чаша, додека поголема порција може да содржи значително повеќе.

Дополнително, гранолата може да биде многу богата со калории. Ова го олеснува јадењето многу повеќе од препорачаната големина на порција, особено ако се консумира директно од пакувањето.

Кардиолозите исто така предупредуваат за содржината на заситени масти и натриум во некои производи. Редовното консумирање премногу од овие состојки може да биде штетно за крвниот притисок и здравјето на срцето.

извор:попара.мк

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