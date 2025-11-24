Како правилно да се перат микрофибер крпите? Ова е единствениот начин да се продолжи нивниот век на траење

Крпите од микрофибер станаа неопходен сојузник во чистењето на домот, бидејќи тие задржуваат прашина, нечистотија и бактерии подобро од кој било друг материјал.

Благодарение на нивната посебна структура, овие крпи можат да апсорбираат многу пати повеќе течност од нивната тежина и темелно да чистат површини без дополнителна употреба на хемикалии. Тие се еколошки, за повеќекратна употреба и се економични – една квалитетна крпа од микрофибер може да издржи до 500 перења ако правилно се одржува.

Тие се направени од ултратенки синтетички влакна – комбинација од полиестер и полиамид – кои се до 100 пати потенки од човечката коса. Постојат повеќе од 200.000 влакна во само еден квадратен инч микрофибер, што им дава можност да „заробат“ дури и најмалата честичка прашина.

Затоа се меки, издржливи и не оставаат траги дури и на најчувствителните површини како што се стакло, огледала или екрани.

Благодарение на исклучителната моќ на апсорпција и чистење, крпите од микрофибер се користат во речиси секоја соба од домот – за бришење работни површини, подови, мебел, прозорци, па дури и автомобили. Идеални се и за суво и за влажно чистење, а можат да се користат и за полирање.

Сепак, за да се одржи нивната ефикасност, потребно е редовно да се перат. Препорачливо е да се перат по секоја употреба, а најдоцна по третата, бидејќи влакната задржуваат бактерии, прашина и влага, што може да предизвика непријатни мириси и да ја намали апсорпцијата. Ако крпата не се измие правилно, таа ќе остави траги и дамки на површините што подоцна тешко се отстрануваат.

Крпата од микрофибер секогаш треба да се перат одделно од другите алишта за перење, бидејќи лесно привлекуваат влакна и прашина од други ткаенини. Пред перење, лесно истресете ги надвор за да ги отстраните поголемите честички прашина.

Користете топла вода за многу извалкани крпи, а ладна вода за помалку извалкани крпи. Најдобро е да ги перете со благ детергент без омекнувач, бидејќи омекнувачот ги затвора микропорите на влакната и спречува апсорпција. Ако дамките се тврдокорни, потопете ги крпите во топла вода со малку детергент 10-15 минути пред перење.

Ако перете рачно, наполнете го мијалникот со ладна вода, додадете неколку капки детергент, потопете ги крпите 15 минути, а потоа нежно истријте ги. Исплакнете ги темелно и исцедете го вишокот вода.

Важно е да бидат добро измиени и сушени, но дури и така тие имаат свој рок на траење.

По перењето, крпите од микрофибер најдобро се сушат природно – положени рамно или закачени на конец, подалеку од директна сончева светлина. Ако ги сушите во машина, изберете ниска температура и дефинитивно без омекнувач. Пред и по сушењето, исчистете го филтерот за влакна за да не се залепи повторно за ткаенината.

Кога ќе бидат целосно суви, наредете ги и чувајте ги на суво место, заштитено од влага и прашина. Ако забележите дека крпата повеќе не е впивлива како порано, станува груба или има непријатен мирис што не исчезнува дури ни по перењето – време е да ја замените. Квалитетна крпа, со соодветна грижа, може да трае до две години или да издржи помеѓу 300 и 500 перења.

Извор: Kurir

Foto: Freepik