Како момче – Милица Павловиќ драстично го промени својот имиџ

Пејачката Милица Павловиќ, по својот нов албум и хит-песна ADHD, закажа голем соло концерт за крајот на оваа година во јужна Србија, во Ниш.

Таа ги шокираше сите кога објави тизер за концертот насловен „Кралица на југот 2“, а тоа беше поради трансформација каква што никој не очекуваше.

Милица имаше кратка момчешка фризура, со широки сини фармерки, бел краток топ и кристален градник.

Иако не е јасно дали станува збор само за перика или навистина ја скратила косата, коментарите беа само позитивни.

View this post on Instagram A post shared by Milica Pavlovic (@senoritamilica)

Со видео најава за големиот солистички концерт на својот Инстаграм профил, пејачката рече: „Мислам дека е време за „Кралица на југот 2“ и мојот ЈУГ!“

Foto: prints Creen/Instagram