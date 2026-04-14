Како да користите јајца по Велигден: Имаме 3 одлични рецепти, мора да ги пробате!

Рецепти за јадења со варени јајца.

По Велигден, на многу луѓе им остануваат варени јајца. Наместо да ги чувате во фрижидер или да ги фрлате, можете да ги користите за да направите вкусни и креативни јадења што ќе го воодушеват целото семејство. Еве неколку едноставни и брзи рецепти што ги претвораат обичните варени јајца во вистински специјалитети.

Ежови со јајца

Состојки:

8 јајца

5 лажици сенф

3 лажици мајонез

1 лажица маслиново масло

прстофат сол

прстофат бибер

прстени кромид

црвена пиперка

Подготовка: Излупете ги варените јајца и исечете ги на половина. Извадете ја жолчката. Измешајте ја жолчката со сенф, мајонез, маслиново масло, сол и бибер. Добро изматете за да добиете мазна смеса. Наполнете ги половините јајца. Искинете го костурот и ставете го во смесата од жолчки за да добиете боцки. Направете очи од исечени пиперки, а нос од парчиња влакна. Оставете да се излади пред сервирање.

Салата од јајца и кромид

Состојки:

5 тврдо варени јајца

200 мл мајонез

100 мл јогурт

3 чешниња лук

1 китка млад кромид (или 2 главици лук)

1 лажица сенф.

Сол, бибер

Подготовка: Изгмечете го лукот или ситно исечкајте го. Измешајте го мајонезот, сенфот, јогуртот, солта и биберот по вкус. Исечете ги јајцата на коцки. Додадете го лукот, сечканиот кромид, потоа прелијте ја подготвената смеса и измешајте. Декорирајте со магдонос по желба.

Полнети јајца

Состојки:

10 јајца

50 г шунка

6 кисели краставички

1 лажичка сенф

1 лажица мајонез

1 лажица павлака

1 лажичка кечап

Подготовка: Излупете ги варените јајца и исечете ги на половина по должина. Извадете ги жолчките. Исечете ја шунката и краставиците на коцки, додадете ги издробените жолчки и другите состојки и добро измешајте за да добиете еднолична смеса. Наполнете ги половините од белките со лажица. Декорирајте со мајонез и кечап одозгора, по желба.

