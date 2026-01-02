Како да избегнете надуеност по празничен ручек: Експертите откриваат природни трикови за олеснување – без апчиња

За да избегнете непријатни гасови по празничниот ручек, надуеност и чувство на притисок, следете ги овие совети!

За време на празничниот оброк, јадете полека и бирајте мудро. Јадете помали порции и избегнувајте газирани пијалоци, слатки и масна храна – ова спречува голтање воздух и преоптоварување на желудникот.

По јадењето, прошетајте 10-15 минути, испијте чај од нане, ѓумбир или анасон или нежно масирајте го стомакот – овие трикови го стимулираат варењето и ги ослободуваат заробените гасови без лекови.

Празничниот ручек е синоним за обилна храна, слатки, алкохол и веселба, но честопати завршува со непријатно надуеност, горушица и чувство на тежина во стомакот.

Според експертите, за време на новогодишните и божиќните празници, внесуваме просечно до 6.000 калории дневно (три до четири пати повеќе од препорачаното), што ги преоптоварува желудникот и цревата. Се јавуваат гасови, воспаление на желудникот и цревата и рефлукс. Постојат природни начини за спречување и ублажување на овие проблеми – без лекови од аптека.

Зошто имате лошо варење за време на празниците?

Нутриционистите објаснуваат дека големите оброци богати со масти, протеини и шеќер го забавуваат варењето, додека алкохолот и газираните пијалоци внесуваат дополнителен воздух. Цревниот микробиом, кој е дом на 35 милијарди микроби, реагира на промените во храната со ферментација, создавајќи гасови. Брзото јадење и премногу јадење вршат притисок врз желудникот, предизвикувајќи рефлукс и горушица.

Како да ги спречите проблемите пред да започнат

Јадете бавно – спуштете ја виљушката помеѓу залаците, џвакајте го секој залак темелно и разговарајте на масата. Ова му дава време на вашето тело да сигнализира дека сте сити и го намалува голтањето воздух.

Изберете помали порции – уживајте во омилената храна, но земајте помали голтки или потенки парчиња.

Избегнувајте предизвикувачи – газирани пијалоци, пиво, слатки со вештачки засладувачи, премногу зелка или кромид (тие ферментираат во цревата). Масната храна го забавува варењето, затоа изберете полесни опции.

Наизменично менувајте алкохол и вода – голема чаша вода пред првиот пијалок и пред спиење.

Брзи природни лекови за олеснување

Прошетка: Лесна прошетка од 10-15 минути по оброкот го стимулира варењето на храната и помага во движењето на гасовите низ цревата

Билки: Чајот од нане ги опушта цревните мускули и ги намалува грчевите, ѓумбирот ги ублажува гадењето и надуеноста – сварете свежо исечени парчиња во топла вода. Козанецот или камилицата се исто така одлични.

Абдоминална масажа: Нежно масирајте во насока на стрелките на часовникот – помага при празнење на цревата.

Длабоко дишење: Бавното, длабоко дишење го намалува стресот што ги стеснува цревата.

Истегнување: Позата од колено до гради помага во ослободувањето на гасовите.

Овие совети се едноставни и делуваат брзо – уживајте во празниците без непријатни последици. Помалку е повеќе, а природата е најдобриот сојузник за да се чувствувате добро по обилен ручек.

