Како да ги загреете стапалата? Наглите временски промени ја носат оваа дилема

Студените стапала може да бидат резултат на природната реакција на телото на ниски температури, но исто така можат да бидат знак на проблеми со циркулацијата, прекумерен стрес или хормонални проблеми. Без оглед на причината, постојат многу домашни лекови за брзо затоплување на стапалата и нивно одржување топли. Овој симптом сам по себе не е опасен, но станува таков кога е придружен со други симптоми.

Топли бањи за стапала

Бањата се еден од најефикасните начини за брзо затоплување на стапалата. Можете да подготвите едноставна бања што ќе ви помогне да се затоплите за само неколку минути.

Солена бања со ѓумбир: Солта има ефект на затоплување, а додавањето ѓумбир ја стимулира циркулацијата и го зголемува чувството на топлина. Како да се подготви? Истурете топла (но не врела) вода во сад или длабока када. Додадете 2-3 лажици сол (по можност морска сол). Додадете лажичка ѓумбир во прав или свежо рендан корен. Потопете ги стапалата 10-15 минути, нежно масирајќи ги во водата.

Бања со етерични масла: Можете исто така да додадете неколку капки масло за затоплување, како што се цимет, еукалиптус или лаванда. Ова има релаксирачки ефект и ви помага брзо да ги загреете стапалата.

Масажа за ладни стапала

Редовната масажа на стапалата ја стимулира циркулацијата на крвта, што ви помага да се загреете. Можете да користите кокосово, бадемово или маслиново масло при изведување на масажата, што дополнително ќе ја навлажни кожата.

Како да ги масирате стапалата? Нанесете малку масло на рацете. Масирајте ги стапалата со кружни движења, почнувајќи од прстите на нозете и продолжувајќи кон петиците. Користете лесен притисок за да ја стимулирате циркулацијата. Обрнете посебно внимание на рефлексолошките точки на стапалата што одговараат на различни органи на телото.

Носете топли чорапи

Правите чорапи можат да направат голема разлика во одржувањето на топлината на стапалата. Изберете такви направени од природни материјали што обезбедуваат терморегулација и во исто време се дишечки:

Мерино волна – одличен материјал што е мек, дишечки и во исто време совршено ја задржува топлината.

Памук со мешавина од волна – исто така ќе функционира одлично, но запомнете да избегнувате чорапи направени од синтетички материјали, како што се полиестер или акрил, кои можат да го зголемат потењето и ладењето на стапалата. Исто така, вреди да се размисли за носење топли, термални влечки, особено ако имате ладни подови.

Вежби за ладни стапала

Физичката активност и вежбите за стапала помагаат во подобрувањето на циркулацијата, што им помага на стапалата побрзо да се загреат. Еве неколку едноставни вежби што можете да ги правите:

-Ротација на стапалата – Седнете на стол, подигнете ја едната нога и движете ја стапалата во кружни движења во двата правци, а потоа сменете ги нозете.

-Марширање на место – дури и неколку минути одење на место бос или во чорапи ќе помогне да се зголеми протокот на крв.

-Затегнување и опуштање на мускулите – Додека седите на стол, затегнете ги прстите на нозете и свиткајте ги надолу, а потоа опуштете ги и истегнете ги. Повторете ја вежбата неколку пати.

извор:курир.мк

фото:Freepik