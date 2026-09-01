Кајли Џенер мораше да избере меѓу своите славни сестри, еве која ѝ е омилената

Кајли Џенер им се препушти на прашањата на своите деца Сторми и Аир, а симпатичниот семеен разговор откри низа интересни детали, меѓу кои и тоа која сестра моментално ѝ е омилена.

Кајли Џенер покажа нешто поопуштена страна од своето секојдневие во ново видео во кое, покрај неа, главни улоги имаа нејзината ќерка Сторми и синот Аир. Децата ѝ поставуваа прашања на познатата мајка, а едно од нив ја доведе пред незгодна одлука – мораше да открие која од сестрите моментално ѝ е омилена.

Во видеото објавено на YouTube, осумгодишната Сторми ја презеде улогата на водителка и ѝ поставуваше низа прашања на мајка си, додека четиригодишниот Аир на целата ситуација ѝ даде посебна доза спонтаност. Во еден момент дури и се проѕеваше додека мајка му одговараше, а потоа едноставно се оддалечи од кадарот.

Едно од поинтересните прашања се однесуваше на познатото семејство Кардашијан-Џенер. Кајли мораше да избира меѓу сестрите Кортни, Ким и Клои Кардашијан, како и Кендал Џенер.

Иако веднаш нагласила дека не сака да издвојува фаворити, сепак се согласила да одговори. Кога би морала да ја избере својата „омилена за денес“, тоа би била токму Кендал.

На ред потоа дошла и Ким Кардашијан, но од сосема друга причина. Сторми сакала да дознае кој во семејството има најлоши танцувачки движења, а Кајли без многу размислување ја издвојила токму Ким, која ја нарекла со семејниот прекар Кики.

„Веројатно твојата тетка Кики. Мислам дека нема да се налути што го кажав тоа“, одговорила Кајли.

Децата ја прашувале и за други детали од нејзиниот живот. Кајли открила дека секој ден би можела да јаде суши и грчка храна, додека омилени грицки ѝ се чипсот и кавијарот. Помеѓу пица и тестенини ја избрала пицата, „Дизниленд“ ѝ е подраг од „Universal Studios“, а Њујорк го избрала пред родниот Лос Анџелес.

Сторми се обидела да ја натера мајка си да открие дали како тинејџерка некогаш била казнета, но Кајли одлучила тој одговор да го остави за друга прилика. На ќерката ѝ кажала дека ќе ѝ раскаже за тоа кога ќе биде малку постара.

Кајли исто така признала дека денес повеќе сака да остане дома отколку да излегува, додека кога би морала да избира, секогаш би го избрала патувањето пред шопингот.

Сторми и Аир Кајли ги доби од поранешната врска со раперот Тревис Скот. Иако познатата членка на семејството Кардашијан-Џенер голем дел од животот го поминува пред очите на јавноста, со ова видео на следбениците им покажа како изгледаат нивните опуштени семејни моменти, а Сторми се погрижи нејзината мајка да не ги избегне ниту некои незгодни прашања.

foto: printscreen/instagram/kyliejenner