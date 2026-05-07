Каде никогаш не треба да го монтирате клима-уредот?

Климатизерите се сè поприсутни во секој дом. Овие уреди носат освежување кога е жешко и топлина кога е ладно, помагаат во одржувањето на пријатна температура во просторијата, па дури и може да го подобрат квалитетот на воздухот.

Сепак, има еден важен детаљ што многумина го занемаруваат – ефикасноста и безбедноста на уредот во голема мера зависи од местото каде што е поставен.

Лошо избраната локација може да ги поништи сите придобивки од клима-уредот. Затоа е важно да се знае кои места треба да се избегнуваат и зошто.

Правилно избраното место за клима-уредот значи подобра ефикасност, подолг век на траење и, најважно, побезбеден и попријатен престој во просторот.

Под прозорец

На прв поглед, се чини практично да се постави клима уредот под прозорецот, бидејќи е поблиску до надворешната единица. Сепак, ова често е лошо решение. Студениот воздух постојано удира во стаклото и создава температурни разлики, што може да доведе до кондензација, па дури и мраз во зима. Со текот на времето, ова го оштетува прозорецот, ролетните и околните површини. Покрај тоа, вибрациите на уредот се пренесуваат на рамката на прозорецот, што може да ги ослабне споевите и да предизвика мали оштетувања. Наместо удобност, добивате дополнителни трошоци и полоша изолација.

Во близина на извор на топлина

Клима-уредот не треба да се поставува во близина на печки, камини, бојлери или други извори на топлина. Високите температури го оптоваруваат уредот, ја намалуваат неговата ефикасност и го забрзуваат абењето. Поважно е што деловите може да се прегреат, да се деформира пластиката, па дури и да се зголеми ризикот од пожар. Ваквите ситуации лесно се избегнуваат со правилно планирање на инсталацијата.

Во простории со голема влажност

Бањите, туш кабините и кујните со многу пареа не се погодни за стандардни клима-уреди. Влагата се собира на внатрешните компоненти, што доведува до корозија и електронски проблеми. Последиците се чести дефекти, полоши перформанси и поголема потрошувачка на енергија. Филтрите се затнуваат побрзо, а уредот мора да работи понапорно за да го постигне посакуваниот ефект.

Покрај електрични уреди со голема моќност

Поставувањето на клима-уредот во близина на електрични уреди или инсталации со голема моќност може да предизвика дефекти. Електромагнетните полиња влијаат на електрониката, особено кај модерните модели. Исто така, ризикот од прегревање и краток спој се зголемува, особено ако каблите се премногу блиску. Безбедното растојание е од суштинско значење за сигурно работење.

На ѕидови изложени на вибрации

Ако ѕидот е до лифт, просторија за складирање или друг извор на вибрации, тоа не е добро место за клима-уредот. Вибрациите се пренесуваат на уредот, го забрзуваат абењето и доведуваат до бучава. Со текот на времето, носачот може да се олабави и да се расипе. Иако на почетокот сè изгледа во ред, проблемите често се појавуваат по неколку месеци.

